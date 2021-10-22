Consultazione preliminare

2 incontri pubblici a Limeil-Brévannes e Villeneuve-Saint-Georges,

5 incontri sul campo (alla stazione di Pointe du Lac, al mercato di Valenton, nel quartiere Bois Matar di Villeneuve-Saint-Georges, nel quartiere Sustainable Times e vicino a rue Émile Zola a Limeil-Brévannes).

La consultazione continua

La consultazione è proseguita durante gli studi preliminari nel 2018. In tutto, sono stati tenuti più di 50 incontri per presentare lo stato di avanzamento del progetto e lo scambio, con tutti gli stakeholder del progetto (servizi tecnici, funzionari eletti, residenti, associazioni, pubblico in generale), tra cui:

3 incontri con gli abitanti di Créteil,

2 incontri con le associazioni PRM,

1 evento pubblico con animazioni e stand informativi presso "La fête du cable" a Limeil-Brévannes,

1 riunione delle parti interessate presso il Consiglio dipartimentale,

1 incontro pubblico a Limeil-Brévannes.

Un progetto sottoposto all'inchiesta pubblica

Un nuovo momento di scambi e informazioni, l'inchiesta pubblica si è svolta dal 25 marzo 2019 fino all'11 maggio 2019. Oltre alle varie modalità di raccolta dei pareri (registri cartacei ed elettronici, e-mail e posta), il pubblico ha potuto nuovamente partecipare ai dibattiti ed esprimere la propria opinione sulle caratteristiche e le condizioni di inserimento del progetto nel proprio ambiente: