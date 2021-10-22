Dialogo
Consultazione preliminare
- 2 incontri pubblici a Limeil-Brévannes e Villeneuve-Saint-Georges,
- 5 incontri sul campo (alla stazione di Pointe du Lac, al mercato di Valenton, nel quartiere Bois Matar di Villeneuve-Saint-Georges, nel quartiere Sustainable Times e vicino a rue Émile Zola a Limeil-Brévannes).
La consultazione continua
La consultazione è proseguita durante gli studi preliminari nel 2018. In tutto, sono stati tenuti più di 50 incontri per presentare lo stato di avanzamento del progetto e lo scambio, con tutti gli stakeholder del progetto (servizi tecnici, funzionari eletti, residenti, associazioni, pubblico in generale), tra cui:
- 3 incontri con gli abitanti di Créteil,
- 2 incontri con le associazioni PRM,
- 1 evento pubblico con animazioni e stand informativi presso "La fête du cable" a Limeil-Brévannes,
- 1 riunione delle parti interessate presso il Consiglio dipartimentale,
- 1 incontro pubblico a Limeil-Brévannes.
Un progetto sottoposto all'inchiesta pubblica
Un nuovo momento di scambi e informazioni, l'inchiesta pubblica si è svolta dal 25 marzo 2019 fino all'11 maggio 2019. Oltre alle varie modalità di raccolta dei pareri (registri cartacei ed elettronici, e-mail e posta), il pubblico ha potuto nuovamente partecipare ai dibattiti ed esprimere la propria opinione sulle caratteristiche e le condizioni di inserimento del progetto nel proprio ambiente:
- 16 uffici della Commissione d'inchiesta nelle 4 città interessate dal progetto
- L'inchiesta pubblica ha raccolto un gran numero di contributi: sono pervenuti 1.227 pareri, il 78% dei quali favorevoli.
- La relazione d'inchiesta pubblica elaborata dalla Commissione d'inchiesta ha permesso di stabilire la natura strutturante del progetto per il territorio.
- Il prefetto ha dichiarato l'utilità pubblica del progetto il 22 ottobre 2019.