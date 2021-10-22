Una stazione nella radura

Il resort si trova nel cuore di La Végétale. Questo ambiente boschivo e la topografia del terreno hanno ispirato direttamente la sua progettazione per:

- garantire l'accesso a livello da La Végétale e dalle strade adiacenti;

- ridurre al minimo l'impatto visivo della stazione nel suo ambiente;

Un nuovo spazio in armonia con il suo ambiente

I dolci percorsi di La Végétale consentiranno naturalmente l'accesso alle banchine, da Georges Clémenceau Street, Descartes Avenue e dal futuro hub degli autobus. Il design del resort e delle aree di decollo è progettato per fondersi con il paesaggio e preservare il carattere bucolico del luogo.

I percorsi che estenderanno quelli di La Végétale saranno creati con pendenze inferiori al 4% e l'accesso alle banchine, su un unico livello, sarà leggibile per tutti. Su entrambi i lati, mobili in legno offriranno aree relax, picnic e giochi per viaggiatori e camminatori.

Saranno piantati nuovi alberi endemici che ammorbidiranno la transizione tra il legno esistente e la prateria appena creata. Ciascuna delle specie piantate sarà scelta per le sue qualità di aspetto (colori, stagionalità ...), le sue qualità ecologiche (piante mellifere, piante di bacche) e la sua durata negli spazi pubblici.