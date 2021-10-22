Una stazione con un laghetto ornamentale

Il resort si trova nel cuore di La Végétale, su un terreno molto ripido, all'angolo di rue Gabriel Péri. Offrirà a nord, una vista libera sulla pianura di Créteil.

La presenza di acqua caratterizza questo segmento di La Végétale e due bacini saranno costruiti intorno alla stazione: un bacino di ritenzione delle acque piovane e un bacino acquatico ornamentale.

Viaggiatori e camminatori potranno contemplare il paesaggio dalle gradinate dell'ampio piazzale, creato ai piedi del resort. Questa nuova piazza pubblica diventerà, a livello di strada e di città, un luogo di incontro tra natura e città.

Un nuovo punto di vista sulla città

La topografia del sito favorisce l'integrazione della stazione, delle aree di decollo e delle piattaforme nel paesaggio. Le banchine saranno accessibili a tutti da La Végétale, Ruelle de Paris e Rue Gabriel Péri. Il vicolo di Parigi sarà ampliato e riqualificato per creare percorsi pedonali e ciclabili sicuri. Sarà anche fiancheggiato da piantagioni che offrono uno schermo vegetale verso le case.

Il paesaggio è stato progettato in armonia con La Végétale. La tavolozza vegetale scelta sarà adattata alle variazioni di umidità del suolo (viburno, corniolo, caprifoglio ...). L'ambiente naturale esistente sarà arricchito dalla piantumazione di nuovi alberi endemici e da frutto, compresi i meli.