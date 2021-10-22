Compensazione ecologica

A Port aux Cerises, su due settori: sul settore nord, a Port Courcel, situato a Vigneux-sur-Seine in Essonne, a 4 km dal cavo C1 e sul settore sud, Les Mousseaux, situato a Draveil en Essonne, a 6 km dal cavo C1.



Tipo di lavoro: diversificazione del rimboschimento, ripristino dei margini forestali, creazione di radure.

Superficie totale interessata: 2,5 ha a Port Courcel e 0,2 ha a Port aux Cerises / Les Mousseaux.

Specie ripiantate: Rovere peduncolata, pioppo tremolo, olmo campestre, carpino, ciliegio, tiglio a foglia piccola, alisier torminale, acero campestre, nocciolo, sambuco nero, salice marsault, biancospino, corniolo sanguigno, ligustro europeo.

Le radure sono luoghi privilegiati di vita e riproduzione degli insetti. Offrono condizioni favorevoli per mantenere la deposizione delle uova durante il periodo invernale e sono sufficientemente esposti alla luce per aumentare rapidamente la temperatura, il che è apprezzato dagli insetti. In tal modo, le radure offrono un'area di alimentazione preferenziale per gli uccelli.