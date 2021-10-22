Compensazione ecologica
Consiste nel controbilanciare gli effetti sulla biodiversità. In questo caso, più di 6 ettari, distribuiti su 3 siti e situati in Essonne e Val-de-Marne, saranno sviluppati per ospitare specie animali e vegetali alla ricerca di habitat naturali.
A Port aux Cerises, su due settori: sul settore nord, a Port Courcel, situato a Vigneux-sur-Seine in Essonne, a 4 km dal cavo C1 e sul settore sud, Les Mousseaux, situato a Draveil en Essonne, a 6 km dal cavo C1.
Tipo di lavoro: diversificazione del rimboschimento, ripristino dei margini forestali, creazione di radure.
Superficie totale interessata: 2,5 ha a Port Courcel e 0,2 ha a Port aux Cerises / Les Mousseaux.
Specie ripiantate: Rovere peduncolata, pioppo tremolo, olmo campestre, carpino, ciliegio, tiglio a foglia piccola, alisier torminale, acero campestre, nocciolo, sambuco nero, salice marsault, biancospino, corniolo sanguigno, ligustro europeo.
Le radure sono luoghi privilegiati di vita e riproduzione degli insetti. Offrono condizioni favorevoli per mantenere la deposizione delle uova durante il periodo invernale e sono sufficientemente esposti alla luce per aumentare rapidamente la temperatura, il che è apprezzato dagli insetti. In tal modo, le radure offrono un'area di alimentazione preferenziale per gli uccelli.
Pipistrelle comune
I bordi delle foreste, attraverso la stratificazione degli strati (dal più piccolo verso l'esterno al più grande interno) possono costituire habitat adatti agli uccelli e corridoi di traffico privilegiati. Aiutano anche a combattere gli effetti del vento, della siccità e del freddo creando una barriera semi-impermeabile.
Domaine D'Omersson
Sul Domaine D'Ormesson situato a Ormesson, a 6 km dal cavo C1
Tipo di lavoro: piantumazione di alberi lungo i corsi d'acqua (foreste ripariali), creazione di prati umidi (Megaphorbiaies), creazione di ibernacolo per ricci, rifugi per lucertole e habitat per altri tipi di animali, selezione di alberi da invecchiare, creazione di un rifugio per pipistrelli in un vecchio refrigeratore, piantagione di specie diversificate, collegamento del corso d'acqua (Le Morbras) per la creazione di un'area che promuove la biodiversità legata a zone umide.
Superficie totale interessata: 4 ha.
Riccio europeo
Una megaforbia è una zona temperata costituita da un fitto prato di canne e alte piante erbacee perenni (alte da 1,5 a 2 metri o anche 3 metri per alcune canne), situate in una zona alluvionale su terreno fresco e non acido. Può essere periodicamente ma brevemente allagato.
Queste aree sono caratterizzate da particolari comunità vegetali (dette megaforbie), con una vegetazione spesso densa, eterogenea e molto diversificata e la presenza significativa di fauna.