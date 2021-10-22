Compensazione forestale
Mira a ripristinare le aree boschive diversificate e a mantenere il capitale forestale nazionale. Pertanto, più di 5 ettari di appezzamenti, situati in Val-de-Marne e Seine-et-Marne, saranno rimboschiti, un rimboschimento quattro volte superiore al disboscamento effettuato sul percorso della linea C1.
Pino laricio
Sul Domaine de Grosbois, situato a Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie e Villecresnes, a circa 3 km dal progetto C1 Cable
Tipo di lavoro: Reimpianto
Superficie interessata: 4 ha
Specie ripiantate: Querce sessili, Pino Laricio, Ciliegi, Alisiers, Rovere Rosse
Le Cormier
Sul Domaine de Montebise, situato a Pierre-Levée e Signy-Signets, a circa 45 km a nord-est del cavo C1
Tipo di lavoro: Reimpianto, manutenzione, rimboschimento di alcuni appezzamenti popolati da frassini colpiti da chalarose e irreversibili.
Superficie interessata: 1,2 ettari
Specie ripiantate: specie bersaglio come la quercia sessile (Quercus petraea) e la quercia pubescente (Quercus pubescens) e specie complementari come l'alisier torminale (Sorbus torminalis) e il cormier (Sorbus domestica).