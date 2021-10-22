105 cabine con 10 posti accessibili al 100%

Le cabine del cavo C1 sono spaziose e ciascuna offre una capacità massima di 10 posti, tutti seduti al 100%. Il loro design modulare li rende accessibili a persone con mobilità ridotta, biciclette e passeggini.

Al fine di garantire un posto per tutti, anche nelle ore di punta, il cavo C1 è stato progettato fin dall'inizio per avere oltre il 30% di posti in più rispetto al fabbisogno stimato nelle ore di punta alla messa in servizio. Alla fine, fino a 25 cabine aggiuntive possono essere aggiunte alla linea in caso di aumento del traffico passeggeri.

Dotate di videosorveglianza, informazioni visive e audio in tempo reale ai passeggeri, un dispositivo di chiamata con la stazione di controllo, ventilazione naturale grazie al movimento della linea, le cabine offrono un viaggio confortevole e sicuro. Per il comfort dei suoi passeggeri e per preservare la privacy dei residenti locali, la parte inferiore vetrata delle cabine è offuscata.