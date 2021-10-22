L'esempio del T10

Île-de-France Mobilités è un project manager abituale dell'approccio ERC e implementa, dal 2016, azioni significative per soddisfare i suoi obblighi ambientali su tutti i progetti di sviluppo per i quali è l'autorità aggiudicatrice (T4, T9, T12 ...).

Il progetto Tram 10 è esemplare in termini di compensazione ecologica. Gli ultimi inventari testimoniano la ricolonizzazione dei siti di compensazione, situati su entrambi i lati del percorso a Châtenay-Malabry, da parte delle specie bersaglio (Tritone palmato, Pipistrelle comune, Farfalla mezzo lutto, Gheppio, Rondone nero ...). Île-de-France Mobilités si impegna a monitorare queste misure di ripopolamento fino al 2049.