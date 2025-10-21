Cavo

Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Inchiesta pubblica

Aggiornato il

2019 - Dichiarazione di pubblica utilità

PDF

2019.10.22 - Decreto prefettizio dichiarazione di pubblica utilità

3.3 MB

2019 - Dichiarazione di progetto

PDF

2019.10.09 - Dichiarazione di progetto - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di IDFM

2.2 MB

2019 - Relazione della Commissione d'inchiesta

PDF

2019.07.12 - Relazione d'inchiesta e conclusioni motivate della commissione d'inchiesta

6.0 MB

PDF

2019.07.12 - Allegati alla relazione della commissione d'inchiesta

11.8 MB

2019 - Inchiesta pubblica

PDF

2019.03.01 - Avviso di inchiesta pubblica

534.9 KB

2019. Fascicolo dell'inchiesta pubblica (DEUP: allegati da A a K)

PDF

DEUP - Allegato A: Oggetto dell'indagine, informazioni giuridiche e amministrative

1.7 MB

PDF

DEUP - Sala B: Nota esplicativa e caratteristiche delle strutture più importanti

13.6 MB

PDF

DEUP - Allegato C : Mappa del sito

2.0 MB

PDF

DEUP - Allegato D: Piano generale dei lavori

2.9 MB

PDF

DEUP - Allegato E: Valutazione d'impatto, capitolo 1

951.0 KB

DEUP - Allegato E: Valutazione d'impatto, capitolo 2

DEUP - Allegato E: Valutazione d'impatto, capitolo 3

DEUP - Allegato E: Valutazione d'impatto, capitolo 4

DEUP - Allegato E: Valutazione d'impatto, capitolo 5

DEUP - Allegato E: Valutazione d'impatto, capitolo 6

DEUP - Allegato E: Valutazione d'impatto, capitolo 7

DEUP - Allegato E: Valutazione d'impatto, capitolo 8

DEUP - Allegato E: Valutazione d'impatto, capitolo 9

DEUP - Allegato E: Valutazione d'impatto, capitolo 10

DEUP - Allegato E: Valutazione d'impatto, capitolo 11

DEUP - Allegato E: Studio d'impatto, punti specifici

PDF

DEUP - Allegato F : - Valutazione economica e sociale

11.5 MB

PDF

DEUP - Allegato G 1 : Compatibilità dei documenti urbanistici di Créteil

22.0 MB

PDF

DEUP - Allegato G 2 : Compatibilità dei documenti urbanistici di Limeil Brévannes

10.4 MB

PDF

DEUP - Allegato H: Stima riassuntiva delle spese

850.1 KB

PDF

DEUP - Allegato I: Modalità di consultazione

24.4 MB

PDF

11.07.2018 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di IDFM - Approvazione di SDP e DEUP

508.3 KB

2018 - Schema di principio

PDF

2018 - Schema di principi (SDP)

27.7 MB