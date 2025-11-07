Cartella stampa

Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Schermata informativa per i passeggeri
Sgabel
Interno della cabina
Soffitto cielo stellato
Telecamera di sorveglianza
Pulsante di chiamata citofono
Barra di presa
Cabina frontale
Cabina del profilo
Cifre chiave del progetto
4 comuni attraversati
© Île-de-France Mobilités
4,5 km di percorso da Créteil a Villeneuve-Saint-Georges
© Île-de-France Mobilités
5 stazioni distanziate da 500 a 1800 metri
© Île-de-France Mobilités
Sono attesi 11.000 viaggiatori al giorno
© Île-de-France Mobilités
Circa 18 minuti tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges
© Île-de-France Mobilités
Cabine da 10 posti
© Île-de-France Mobilités
Meno di 30 secondi tra il passaggio delle cabine
© Île-de-France Mobilités
© Île-de-France Mobilités
Scopri la cabina ai mercatini di Natale di Valenton e Limeil-Brévannes!
Scopri la cabina ai mercatini di Natale di Valenton e Limeil-Brévannes!
© Île-de-France Mobilités
Guarda il sollevamento del primo pilone del progetto
Guarda il sollevamento del primo pilone del progetto
© Île-de-France Mobilités
La presentazione del prototipo della cabina
La presentazione del prototipo della cabina
© Île-de-France Mobilités
Guarda il timelapse del sollevamento del primo pilone
Guarda il timelapse del sollevamento del primo pilone
© Île-de-France Mobilités