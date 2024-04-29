Prospettive

Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Stazione Villa Nova
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare la stazione Villa Nova a Villeneuve-Saint-Georges, vista dal cielo.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare l'ingresso alla stazione di Villa Nova a Villeneuve-Saint-Georges.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di interior design della stazione Villa Nova a Villeneuve-Saint-Georges.
Stazione Limeil-Brévannes
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare la stazione di Limeil-Brévannes a Limeil-Brévannes, vista dal cielo.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare l'ingresso alla stazione di Limeil-Brévannes, a Limeil-Brévannes.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare l'interno della stazione di Limeil-Brévannes, a Limeil-Brévannes.
Stazione di Valenton
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare la stazione di Valenton a Valenton, vista dal cielo.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare l'ingresso alla stazione di Valenton a Valenton.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare la stazione di Valenton a Valenton, vista dall'esterno.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare l'interno della stazione Valenton a Valenton.
Stazione La Végétale, a Limeil-Brévannes
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare la stazione La Végétale vista dal cielo, a Limeil-Brévannes.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare l'ingresso alla stazione La Végétale, a Limeil-Brévannes.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare i dintorni della stazione La Végétale, a Limeil-Brévannes.
- © Île-de-France Mobilités/Doppel Francia | Intenzione di sviluppare l'interno della stazione La Végétale, a Limeil-Brévannes.