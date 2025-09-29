©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Station Villa Nova - Luglio 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Installazione del piazzale della stazione di Villa Nova - luglio 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Installazione del piazzale della stazione di Villa Nova - luglio 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Station Villa Nova - Luglio 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Station Villa Nova - Luglio 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Tendalino resort Villa Nova - Luglio 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Installazione dei vetri della stazione Villa Nova - luglio 2025

©Île-de-France Mobilités | Installazione dei vetri della stazione Villa Nova - luglio 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Installazione del piazzale della stazione di Villa Nova - luglio 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Installazione del piazzale della stazione di Villa Nova - luglio 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

©Île-de-France Mobilités - Laurent Grandguillot | Stazione Villa Nova - Aprile 2025

© Île-de-France Mobilités | Installazione della tenda da sole - Aprile 2025

© Île-de-France Mobilités | Installazione della tenda da sole - Aprile 2025

© Île-de-France Mobilités | Installazione della tenda da sole - Aprile 2025

© Île-de-France Mobilités | Installazione della tenda da sole - Aprile 2025

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Station Villa Nova - Gennaio 2025

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Station Villa Nova - Gennaio 2025

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Station Villa Nova - Gennaio 2025

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Station Villa Nova - Gennaio 2025

© Île-de-France Mobilités | Installazione dei supporti della tenda da sole della stazione - dicembre 2024

© Île-de-France Mobilités | Installazione dei supporti della tenda da sole della stazione - dicembre 2024

© Île-de-France Mobilités | Installazione dei supporti della tenda da sole della stazione - dicembre 2024

© Île-de-France Mobilités | Sviluppi intorno alla stazione - dicembre 2024

© Île-de-France Mobilités | Sviluppi intorno alla stazione - dicembre 2024

© Île-de-France Mobilités | Sviluppi intorno alla stazione - dicembre 2024

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Sviluppi intorno alla stazione - settembre 2024

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Sviluppi intorno alla stazione - settembre 2024

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Sviluppi intorno alla stazione - settembre 2024

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Sviluppi intorno alla stazione - settembre 2024

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Sviluppi intorno alla stazione - settembre 2024

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Sviluppi intorno alla stazione - settembre 2024

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Station Villa Nova - Settembre 2024

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Station Villa Nova - Settembre 2024

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Station Villa Nova - Settembre 2024

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Finiture esterne del locale tecnico operativo - settembre 2024

© Île-de-France Mobilités - Anne-Claude Barbier | Finiture esterne del locale tecnico operativo - settembre 2024