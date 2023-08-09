Qual era lo scopo della consultazione?

I principali insegnamenti tratti dalla consultazione preliminare sono stati i seguenti:

Effettuare gli studi sulla base di un percorso di 4,5 km, che collega Créteil e Villeneuve-Saint-Georges servendo i comuni di Limeil - Brévannes e Valenton.

Continuare gli studi di fattibilità sulle varianti di layout e progettazione delle stazioni (diversi scenari di implementazione per le stazioni Pointe du Lac ed Émile Zola e una variante di progettazione per la stazione Sustainable Times).

Prestare particolare attenzione alla qualità dell'inserimento del cavo nel suo ambiente.

Continuare gli scambi con gli abitanti e i funzionari eletti dei vari comuni del percorso.

Durante la consultazione è stato inoltre svolto un lavoro specifico in collaborazione con le associazioni che difendono i diritti delle persone a mobilità ridotta (PRM). Dopo la consultazione, sono stati effettuati numerosi studi, come lo studio di opportunità e prefattibilità di tre ulteriori varianti di stazioni e percorsi a Pointe du Lac, lo studio di impatto e lo studio di consolidamento dei costi. Sono proseguiti gli scambi, in particolare con i partner e le associazioni PMR, al fine di rendere il cavo C1 un mezzo di trasporto adatto alle esigenze e alle aspettative di tutti gli utenti.