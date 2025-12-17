Quanto è costato questo progetto?

Il costo del progetto C1 Cable ammonta a 138 milioni di euro, comprese le cabine. L'infrastruttura, vale a dire la costruzione della funivia e degli hub di interscambio (comprese stazioni, piazzali, fermate degli autobus, drop-off, attrezzature ciclabili e strutture), è finanziata dallo Stato e dall'Unione europea al 21%, dalla Regione Île-de-France al 49% e dal Dipartimento al 30%. Il funzionamento, vale a dire il funzionamento e la manutenzione della funivia e delle cabine, è finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.