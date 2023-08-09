Come si inserisce il C1 nel suo ambiente?

Il progetto è guidato dai 4 pilastri dello sviluppo sostenibile. Il suo design è stato certificato High Environmental Quality (HQE) - Sustainable © Infrastructure nel maggio 2022 e le azioni monitorate e controllate saranno eseguite per tutta la durata dei lavori e fino alla messa in servizio. Il disboscamento o la deforestazione saranno necessari in diversi punti lungo il percorso. Queste operazioni saranno limitate allo stretto necessario. Questo è un passo preliminare essenziale per iniziare i lavori di costruzione delle vostre future stazioni. Vengono effettuati in inverno, al di fuori della stagione riproduttiva di uccelli e pipistrelli. Un team di ecologisti ha effettuato un inventario dei siti con problemi ecologici prima del lavoro e garantirà la loro conservazione e conservazione durante tutto il lavoro delle stazioni. Per saperne di più su C1 e sull'ambiente, consulta l'opuscolo.