Come sono stati progettati l'inserimento paesaggistico della linea e l'architettura delle stazioni?

Particolare attenzione è stata dedicata all'integrazione paesaggistica e architettonica delle stazioni, dei tralicci e dell'intera linea. Ogni stazione è stata progettata per adattarsi al suo ambiente: il paesaggio boscoso di La Végétale, il carattere urbano di Pointe du Lac, i quartieri residenziali di Temps Durables o il paesaggio misto agricolo e urbano del quartiere Bois Matar. La progettazione degli edifici, nonché i percorsi pedonali, le piste ciclabili e il paesaggio garantiscono la continuità con gli spazi pubblici esistenti. Tutte le stazioni sono accessibili al 100%. Le stazioni del cavo C1 sono tutte su un unico livello e i viaggiatori vi accederanno senza scale o ascensori. Sono in gran parte aperti verso l'esterno e offrono spazi qualitativi e accoglienti. Al fine di raggiungere un obiettivo di sobrietà energetica, sono state fatte diverse scelte significative: materiali sostenibili e a basse emissioni di carbonio, isolamento termico efficiente, riscaldamento limitato ai locali operativi tramite pompa di calore, illuminazione naturale e LED, un impianto fotovoltaico presso la stazione di Limeil-Brévannes ...