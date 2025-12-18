Come sono organizzati i passeggeri che salgono e scendono?

L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sono sequenziati per fluidificare i flussi e offrire un comfort ottimale a tutti: i passeggeri prioritari salgono per primi e scendono dalla cabina per ultimi. Quando le porte si aprono automaticamente, le cabine viaggiano a una velocità molto bassa di circa 9 cm / secondo, consentendo ai passeggeri di salire o scendere dalle cabine in sicurezza. A seconda delle esigenze, le cabine possono essere ulteriormente rallentate o arrestate. Il personale dell'operatore, presente in ciascuna delle stazioni del cavo C1, garantisce la sicurezza, regola i flussi e facilita, se necessario, l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri. Controlla anche il rallentamento delle cabine o la loro sosta, se necessario o su richiesta dei passeggeri. Nelle stazioni terminali (Pointe du Lac e Villa Nova), le piattaforme di arrivo / partenza sono separate. Nelle stazioni intermedie (Limeil-Brévannes, Valenton e La Végétale), le piattaforme di arrivo/partenza sono condivise per direzione. Su ogni piattaforma, i flussi sono ben inquadrati con un'area dedicata ai passeggeri prioritari.