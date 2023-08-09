Perché avete scelto un cavo urbano?

A causa delle molteplici barriere fisiche: ferroviarie, stradali, terrestri e topografiche, la funivia è emersa come il mezzo di trasporto pubblico più rilevante. Il trasporto a fune innovativo fornirà una risposta concreta alle difficoltà di spostamento quotidiane degli abitanti di questo territorio (rete di trasporto pubblico limitata, autobus rallentati dagli ingorghi, ecc.). In definitiva, servirà più di 20.000 abitanti e 6.000 posti di lavoro. Le città di Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges saranno così sbloccate e collegate alla linea 8 della metropolitana alla stazione di Pointe du Lac e all'intera rete di autobus in questo settore.