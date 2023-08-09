Le stazioni e le cabine saranno accessibili alle persone con mobilità ridotta/PSH?

Il cavo C1 sarà completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta e disabilità. Si tratta di un obbligo legale (legge n. 2005-102 dell'11 febbraio 2005 sulla parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza delle persone con disabilità). L'accessibilità è stata integrata sin dai primi studi del progetto e la sua attuazione continua in consultazione con le associazioni che rappresentano RMP / HSP. Le stazioni a un piano saranno accessibili in ogni circostanza (senza ascensore o scale mobili sul percorso). Saranno dotati di controlli automatici dei biglietti (CAB) ampliati. Per un comfort ottimale, le persone prioritarie saranno le prime a salire a bordo e le ultime a sbarcare alle stazioni. Sulla banchina, il personale della stazione sarà presente durante tutto il periodo di funzionamento per garantire la sicurezza delle persone e la fluidità dei flussi, per informare gli utenti, per assistere i passeggeri che lo desiderano, per ridurre la velocità delle cabine o fermarle, se necessario.