Perché ci sono solo linee rette tra due stazioni?

Le cabine a fune sono trainate da un unico cavo in movimento continuo e unidirezionale, tra due stazioni. Un percorso con angoli richiederebbe la costruzione di ulteriori stazioni intermedie. Tuttavia, ogni stazione aggiuntiva genererebbe difficoltà di integrazione in un territorio densamente urbanizzato e avrebbe impatti significativi in termini di tempo di percorrenza e costo complessivo del progetto.