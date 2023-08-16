Perché parliamo di funivia?

La funivia è un mezzo di trasporto pubblico costituito da uno o più cavi su cui si muovono le cabine. Molto diffuso in montagna, questo tipo di trasporto si è dimostrato valido anche in città; è il caso di Londra, La Paz, Hong Kong, Algeri o New York, e più recentemente in Francia a Brest, Tolosa e Saint-Denis (Riunione). Queste sono chiamate "funivie urbane". La tecnologia scelta per il cavo C1 è quella del monocavo perché è la più adatta alle specificità del territorio e alla domanda di spostamento.