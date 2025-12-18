Qual è il legame tra il cavo C1 e La Végétale?

Il cavo C1 corre lungo la greenway di La Végétale, tra le stazioni di Limeil-Brévannes e La Végétale, per 1,3 km. Fin dalla progettazione della linea C1, le caratteristiche di questa greenway sono state prese in considerazione. Pertanto, i percorsi che conducono alle stazioni e l'ambiente paesaggistico sono stati progettati per creare continuità tra i due. È stato avviato un dialogo continuo tra i proprietari del progetto, Île-de-France Mobilités per il cavo C1 e il Syndicat Mixte d'Étude et de Réalisation (SMER) per la greenway di La Végétale, ed è proseguito fino alla messa in servizio della funivia. Poiché alcuni lavori sulla linea cavo sono concomitanti con quelli di La Végétale, tra il 2023 e il 2025, questo coordinamento è stato tanto più essenziale. Lungo tutta la linea Cable C1, sulle stazioni e nei loro dintorni, sono state scelte specie piantate, pavimenti e materiali da costruzione per essere in armonia con i layout di La Végétale. I due percorsi hanno anche in comune il fatto di essere accessibili al 100% a tutti. Promuovono l'uso di modalità morbide e offrono agli utenti spazi amichevoli e verdi.