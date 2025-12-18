Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Qual è il tempo di viaggio da Villa Nova alla metropolitana 8 Pointe du Lac a Créteil?
Aggiornato il
Il tempo di percorrenza è di circa 18 minuti durante i periodi di punta. Il risparmio di tempo è quindi notevole rispetto allo stesso viaggio in auto o in autobus (circa 2 volte meno tempo rispetto ad oggi). Le prestazioni della funivia dovrebbero incoraggiare gli automobilisti a passare a questo modo di trasporto e quindi a ridurre il traffico stradale.