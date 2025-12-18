Qual è la frequenza del cavo C1? Quanti passeggeri sono attesi all'ora?

La frequenza di passaggio delle cabine è inferiore a 30 secondi. L'utenza giornaliera dovrebbe raggiungere 11.000 passeggeri al giorno al momento della messa in servizio e fino a 12.000 entro il 2030. Secondo le prime stime, durante l'ora di punta mattutina, l'utenza della linea ammonterebbe a 1.100 passeggeri in direzione Villeneuve-Saint-Georges / Créteil perché la maggior parte di loro si sta dirigendo verso Créteil e Parigi.

Il cavo C1 funziona dalle 5:30 alle 23:30 nei giorni feriali e fino alle 00:30 nei fine settimana.