Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Quali collegamenti saranno possibili tra il cavo C1 e la rete di trasporto pubblico attuale o futura?
Il cavo C1 consentirà le seguenti connessioni:
- Alla stazione di Pointe du Lac: Metro 8 e Bus 23, 117, 393 428
Alla stazione di Limeil-Brévannes: Bus 430
- Alla stazione di Valenton: autobus 427, 428, 430
- Alla stazione di La Végétale: Bus E, 429, 430
Alla stazione di Villa Nova: 427, E
- Al fine di facilitare i collegamenti del cavo C1, la rete di autobus si evolverà al momento della messa in servizio e sarà comunicata agli utenti.