Quali collegamenti saranno possibili tra il cavo C1 e la rete di trasporto pubblico attuale o futura?

Il cavo C1 consentirà le seguenti connessioni:

  • Alla stazione di Pointe du Lac: Metro 8 e Bus 23, 117, 393 428
    Alla stazione di Limeil-Brévannes: Bus 430
  • Alla stazione di Valenton: autobus 427, 428, 430
  • Alla stazione di La Végétale: Bus E, 429, 430
    Alla stazione di Villa Nova: 427, E
  • Al fine di facilitare i collegamenti del cavo C1, la rete di autobus si evolverà al momento della messa in servizio e sarà comunicata agli utenti.