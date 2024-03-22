Quali sono le caratteristiche dei tralicci?

Per il funzionamento del cavo C1 saranno necessari 30 piloni. Sono stati oggetto di particolare attenzione sia nella loro progettazione che nella scelta della loro posizione. Queste zone sono state determinate in accordo con gli attori del territorio, tenendo conto dell'ambiente urbano, avendo cura di limitare gli impatti sui terreni privati, limitare la deviazione della rete e la deforestazione, ridurre la covisibilità e prevenire il rischio di collisione di un veicolo stradale di terze parti contro queste strutture. Lungo tutto il percorso, l'altezza dei piloni in linea varia a seconda della topografia locale, degli ostacoli da superare e della posizione delle stazioni. Le consultazioni condotte da Île-de-France Mobilités hanno permesso di modificare la posizione di alcuni tralicci durante gli studi preliminari di progettazione. Anche l'altezza è stata rielaborata per limitare il più possibile la co-visibilità e preservare la vegetazione. Ad esempio, nelle immediate vicinanze delle stazioni, i piloni saranno di dimensioni più piccole per iniziare la discesa verso le stazioni. Infine, alcuni piloni saranno rivestiti di vegetazione o dotati di arredi urbani (sedili in legno, cerchi per biciclette).