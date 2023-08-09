Cavo

Quali attrezzature aggiuntive sono previste nelle stazioni?

L'attrezzatura sarà a disposizione di tutti i viaggiatori, lungo tutto il percorso:

  • da drop-off e fermate degli autobus: segnaletica, percorsi guida;
  • in stazione: segnaletica, informazioni visive, fari e docce sonore, percorsi guida, seggiolino di emergenza, terminali di chiamata dotati di anelli magnetici;
  • in cabina: barre di presa, citofono, pulsanti di chiamata, informazioni dinamiche visive e sonore;
  • Nelle vicinanze delle stazioni: armadietti per biciclette e cerchi.