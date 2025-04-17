Chi sta guidando il progetto?

Dagli studi preliminari alla costruzione del cavo C1, la gestione del progetto è fornita da Île-de-France Mobilités, in consultazione con le autorità locali (Dipartimento Val-de-Marne, città di Valenton, Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges e Créteil) e tutti i partner del territorio. La costruzione della funivia, le stazioni e le loro strutture sono finanziate dallo Stato, dall'Unione europea, dalla regione Île-de-France e dal dipartimento Val-de-Marne. Nell'ambito delle deleghe di servizio pubblico e della modernizzazione della rete di autobus a periferia centrale ed esterna, Île-de-France Mobilités ha incaricato Transdev di gestire il cavo C1 e le linee di autobus del settore. L'esercizio del cavo C1 da parte di Transdev inizierà entro il 2025, fino alla fine del contratto, ovvero 4 anni.