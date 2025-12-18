Quanto costa un viaggio tra Cable C1 e Metro 8?

Se hai un pass Navigo (giornaliero, settimanale, mensile o annuale), puoi prendere il C1 come qualsiasi altro mezzo di trasporto (Metro 8 e autobus). Le corse in cavo sono incluse nel pacchetto.

Se sei un viaggiatore occasionale, la tariffa "modalità superficie" si applica alla funivia C1, come l'autobus o il tram.

In questo caso, ci sono due scenari:

1) Utilizzi biglietti singoli :

2 biglietti da pagare: 2,50 € per prendere la metropolitana (biglietto Metro-Treno-RER) + 2 € per prendere il cavo (biglietto Bus-Tram-Cavo). O 4,50 € il viaggio

2) Utilizzi il Navigo Liberté + Pass molto vantaggioso :

Prezzo ridotto del biglietto + collegamenti gratuiti* tra la rete ferroviaria e di superficie. Sono 1,99 € il viaggio per prendere il cavo e la metropolitana

*Condizioni della corrispondenza offerta:

3.7.1 Quando il Titolare effettua un viaggio in autobus/tram/funivia prima di un viaggio in metropolitana, treno, RER o Tram Express, la convalida all'ingresso della metropolitana, treno, RER o Tram Express deve avvenire entro 1h30 (un'ora e trenta minuti) dopo la convalida all'ingresso nell'autobus/tram/cavo.

3.7.3 Quando il Titolare effettua un viaggio in autobus/tram/funivia dopo un viaggio in metropolitana, la convalida all'ingresso dell'autobus/tram/cavo deve avvenire entro 1h30 (un'ora e trenta minuti) dopo la convalida all'ingresso della metropolitana.

Se il tempo di coincidenza supera il tempo consentito, il viaggio in autobus/tram/funivia verrà addebitato alla tariffa corrente.

Tutte le informazioni in dettaglio qui: