Quando ha avuto luogo la consultazione?

Una prima fase di consultazione preliminare è stata organizzata tra settembre e ottobre 2016, durante la quale Île-de-France Mobilités ha potuto presentare al pubblico i risultati dei primi studi. Poi, una seconda fase di consultazione continua è stata avviata nel 2018 e si è svolta durante tutto l'anno. Infine, dal 25 marzo all'11 maggio 2019 si è svolta un'inchiesta pubblica. Ha permesso ai funzionari eletti, ai residenti, ai residenti e agli utenti di partecipare ai dibattiti e di esprimere la propria opinione sulle condizioni per l'inserimento della funivia. Inoltre, sono proseguite le consultazioni con molte parti interessate durante gli studi preliminari di progetto e di progetto (autorità locali, partner, associazioni).