Esiste un regolamento che impone una distanza tra cabine e abitazioni?

Il cavo C1 attraversa aree residenziali. Le normative impongono una distanza minima di 8 metri tra le facciate delle case e le cabine. Durante tutto il percorso, l'altezza è stata adattata il più possibile, tenendo conto dei vari vincoli tecnici, per massimizzare questa distanza dalle abitazioni vicine e limitare gli impatti visivi. Pertanto, sull'intera linea C1, la distanza più breve sarà di 15 metri e riguarderà un solo edificio. A Créteil, ad esempio, le cabine saranno distanti in larghezza e altezza: passeranno più in alto del tetto degli edifici più vicini. Le cabine saranno anche offuscate nella loro parte inferiore per evitare viste verso il basso. Sarà inoltre vietato viaggiare in piedi in cabina.