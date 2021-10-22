Chi realizza il cavo 1?

Île-de-France Mobilités è l'amministrazione aggiudicatrice del cavo C1. A tal biglietto, garantisce la coerenza tecnica e finanziaria del progetto e assicura il rispetto del programma. In qualità di autorità organizzatrice dei trasporti, progetta, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Accanto ai vari finanziatori del progetto, come lo Stato, la Regione Île-de-France, Val-de-Marne, Île-de-France Mobilités finanzia il 100% delle cabine e del funzionamento del cavo C1.

Il consorzio di imprese responsabili della progettazione, costruzione e manutenzione del cavo C1

Per affrontare le sfide del progetto C1 Cable, Île-de-France Mobilités ha scelto un gruppo coerente, composto da 5 aziende: Doppel France. La loro comprovata esperienza nella progettazione, costruzione e manutenzione, nonché la loro eccellente conoscenza del territorio sono garanzie del successo del progetto.