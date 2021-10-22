Chi realizza il cavo 1?
Île-de-France Mobilités è l'amministrazione aggiudicatrice del cavo C1. A tal biglietto, garantisce la coerenza tecnica e finanziaria del progetto e assicura il rispetto del programma. In qualità di autorità organizzatrice dei trasporti, progetta, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Accanto ai vari finanziatori del progetto, come lo Stato, la Regione Île-de-France, Val-de-Marne, Île-de-France Mobilités finanzia il 100% delle cabine e del funzionamento del cavo C1.
Il consorzio di imprese responsabili della progettazione, costruzione e manutenzione del cavo C1
Per affrontare le sfide del progetto C1 Cable, Île-de-France Mobilités ha scelto un gruppo coerente, composto da 5 aziende: Doppel France. La loro comprovata esperienza nella progettazione, costruzione e manutenzione, nonché la loro eccellente conoscenza del territorio sono garanzie del successo del progetto.
In qualità di rappresentante del gruppo, Doppelmayr progetta e costruisce il sistema di trasporto cabinovia e la manutenzione generale per il cavo C1
Doppelmayr France, con sede a Modane in Savoia, è la filiale francese del gruppo Doppelmayr, leader mondiale nella produzione di sistemi di trasporto pubblico a fune con: 15.000 impianti costruiti, di cui 59 in aree urbane, 247 servizi per punti di interesse e 7 navette aeroportuali automatizzate. Ha una lunga esperienza nel trasporto urbano con realizzazioni in grandi città come Londra (Regno Unito), La Paz (Bolivia), Singapore e Città del Messico (Messico). CWA, una filiale del gruppo Doppelmayr, produce le cabine.
Realizza per il cavo C1 l'ingegneria civile delle stazioni e le fondazioni dei tralicci
Questo gruppo indipendente, la cui storia è stata forgiata nel settore ferroviario dal 1846, opera in Francia e all'estero in 6 aree di competenza: costruzione, energia, ingegneria civile e fondazioni, immobiliare, lavori pubblici e concessioni. In Francia, la controllata Spie Batignolles Génie Civil partecipa a grandi progetti di trasporto e mobilità come Eole (RER E), Grand Paris Express e Lione-Torino (La Transalpine).
Progetta per il cavo C1 l'architettura delle stazioni e dei tralicci nonché il paesaggio
Questa agenzia, con sede a Parigi, è stata vincitrice di numerosi progetti che illustrano il suo interesse e la sua competenza nel campo del trasporto pubblico. Questo studio di architettura è riconosciuto per l'integrazione efficiente dei suoi progetti.
Assicura per il cavo C1 l'ingegneria complessiva del progetto nella gestione integrata del progetto e la fornitura di sistemi relativi al sistema di trasporto
Egis è un leader francese nella gestione di progetti di trasporto, specializzato nella progettazione, integrazione, attrezzatura e gestione di sistemi di trasporto. Egis ha partecipato a tutti i progetti di trasporto urbano a fune in Francia (progetti, studi o realizzazione).
Questa società con sede a Valenton, è specializzata in strade e reti nella Val-de-Marne, nonché nello sviluppo di spazi verdi e paesaggistici.