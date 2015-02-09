2862 recensioni: una mobilitazione eccezionale!

Data di pubblicazione: 9 febbraio 2015

Dal 10 gennaio 2015, data di fine della consultazione, il team di progetto elabora tutti i pareri ricevuti.

Provenienti dalle T-card, dal sito web o dai fogli messi a disposizione durante gli incontri pubblici, si contano 2862 pareri, a testimonianza della conseguente partecipazione degli abitanti del territorio.

Sulla base di tutti questi contributi e degli scambi in riunioni pubbliche, STIF e RATP stanno lavorando allo sviluppo del bilancio della consultazione al fine di presentarlo ai rappresentanti eletti dello STIF nel corso del 2015. Parallelamente, il garante della consultazione redigerà una relazione sullo stato di avanzamento della consultazione.