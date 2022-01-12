Presto l'inchiesta pubblica!

Data di pubblicazione: 12 gennaio 2022

L'inchiesta pubblica preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità e alla compatibilità dei documenti urbanistici si terrà dal 31 gennaio al 2 marzo 2022.

L'inchiesta pubblica è una nuova fase della partecipazione pubblica che mira a:

Presentare le caratteristiche del progetto e le condizioni della sua integrazione nel suo ambiente, i suoi impatti e le misure per porvi rimedio,

Raccogliere l'espressione del pubblico al fine di fornire informazioni utili per la valutazione del progetto e affinare la prosecuzione degli studi.

È organizzato dalla Prefettura di Val-de-Marne, sotto l'egida di una Commissione d'inchiesta indipendente, presieduta da Jean-Pierre Chaulet, e composta da 4 membri titolari: Jean-François Biechler, Jordan Bonaty, Alain Charliac e Nicole Soilly.

Tra tutte le modalità di informazione e partecipazione, che saranno aperte dal 31 gennaio 2022, sono previsti 2 incontri pubblici e 14 uffici della Commissione d'inchiesta.

Trovate presto su questo sito il fascicolo dell'inchiesta pubblica nonché tutte le modalità di informazione e partecipazione che saranno a vostra disposizione durante il periodo dell'inchiesta pubblica!

> Consultare il decreto interprefettizio e i suoi allegati.