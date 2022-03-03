Chiusura dell'inchiesta pubblica: grazie per la vostra partecipazione!

Data di pubblicazione: 3 marzo 2022

L'inchiesta pubblica prima della dichiarazione di pubblica utilità del progetto di estensione della metropolitana 1 a Val de Fontenay si è tenuta dal 31 gennaio al 2 marzo 2022.

Più di 7.000 avvisi sono stati depositati sul registro elettronico o via e-mail, senza contare gli avvisi inviati per posta o su registri cartacei. Île-de-France Mobilités e RATP desiderano ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e che hanno dedicato del tempo a formulare le loro opinioni e proposte.

La commissione d'inchiesta indipendente redigerà ora la relazione sullo svolgimento dell'inchiesta pubblica e si pronuncerà prossimamente sul progetto. Questo sarà reso pubblico sul sito web del progetto https://val-de-fontenay.metro-ligne1.fr/ e trasmesso nei comuni interessati.