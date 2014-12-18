Metropolitanalinea 1

EstensioneChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Continua a parlare fino al 10 gennaio 2015

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Data di pubblicazione: 18 dicembre 2014

Molti di voi hanno già parlato del progetto. Il tempo degli incontri pubblici si è concluso il 17 dicembre. Ma puoi ancora esprimere la tua opinione fino al 10 gennaio, data della fine della consultazione.

Per esprimerti, puoi:

  • presentare una recensione online;
  • compilare la scheda T allegata all'opuscolo informativo, spedirla gratuitamente o depositarla in una delle urne elettorali collocate nei municipi di Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois.