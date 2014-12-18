Continua a parlare fino al 10 gennaio 2015
Data di pubblicazione: 18 dicembre 2014
Molti di voi hanno già parlato del progetto. Il tempo degli incontri pubblici si è concluso il 17 dicembre. Ma puoi ancora esprimere la tua opinione fino al 10 gennaio, data della fine della consultazione.
Per esprimerti, puoi:
- presentare una recensione online;
- compilare la scheda T allegata all'opuscolo informativo, spedirla gratuitamente o depositarla in una delle urne elettorali collocate nei municipi di Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois.