Diagnostica del seminterrato a Verdun
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 22 febbraio 2016
A seguito dell'approvazione dei risultati della consultazione nel 2015, STIF e RATP stanno conducendo studi approfonditi sulle due varianti di percorso del prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay
A tal fine, dal 22 febbraio 2016 e per 5 settimane, vengono effettuate indagini geotecniche vicino all'incrocio di Verdun a Fontenay-sous-Bois, vicino alla variante della futura stazione.
Natura del suolo, presenza o assenza di cavità, studi sulle acque sotterranee, ecc. Questi studi, chiamati indagini geotecniche, consentiranno ai proprietari dei progetti di comprendere meglio il sottosuolo. Avranno pochissimi disagi per i residenti locali.
Leggi la scheda informativa del sondaggio