Metropolitanalinea 1

EstensioneChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Diagnostica del seminterrato a Verdun

Data di pubblicazione: 22 febbraio 2016

A seguito dell'approvazione dei risultati della consultazione nel 2015, STIF e RATP stanno conducendo studi approfonditi sulle due varianti di percorso del prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay

A tal fine, dal 22 febbraio 2016 e per 5 settimane, vengono effettuate indagini geotecniche vicino all'incrocio di Verdun a Fontenay-sous-Bois, vicino alla variante della futura stazione.

Natura del suolo, presenza o assenza di cavità, studi sulle acque sotterranee, ecc. Questi studi, chiamati indagini geotecniche, consentiranno ai proprietari dei progetti di comprendere meglio il sottosuolo. Avranno pochissimi disagi per i residenti locali.

Cosa è successo dopo la consultazione