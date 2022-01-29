Inchiesta pubblica dal 31 gennaio al 2 marzo: informati ed esprimiti!

Metropolitanalinea 1

Data di pubblicazione: 29 gennaio 2022

Il progetto di estensione della linea 1 della metropolitana a Val de Fontenay entra in un'inchiesta pubblica, un passo importante per informarsi e dare la sua opinione sul progetto.

Come partecipare all'inchiesta pubblica?

Dal 31 gennaio al 2 marzo 2022, molte modalità di informazione ed espressione sono a vostra disposizione.

 

Visualizza il fascicolo dell'indagine

  • Online, su questo sito nella mediateca
  • Online, sul sito web dell'inchiesta pubblica
  • Presso la sede dell'inchiesta pubblica:
    Prefettura di Val-de-Marne
    Direzione del coordinamento delle politiche pubbliche e del sostegno territoriale
    Ufficio Ambiente e Procedure di Pubblica Utilità
    21-29 avenue Charles de Gaulle
    94000 CRETEIL
  • Negli uffici (vedi sotto date, orari e luoghi)

Il file è un documento molto grande composto da molti pezzi, una guida di lettura è a vostra disposizione e spiega cosa troverete in ogni stanza.

Consulta il pacchetto informativo

Scopri una presentazione sintetica del progetto.

 

Partecipare a riunioni pubbliche

Il pass di vaccinazione sarà richiesto all'ingresso delle camere (ai sensi della legge 2022-46 del 22 gennaio 2022).

  • giovedì 10 febbraio 2022 alle 19:30,
    per la tratta "Grands Pêchers – Centre de dépannage des trains"
    Nella sala Jacques Brel, 164 boulevard Gallieni, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
  • Martedì 15 febbraio 2022 alle 19:30, per il tratto "Château de Vincennes – Grands Pêchers"
    Al ginnasio Léo Lagrange 68 rue Eugène Martin 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

 

Incontra la commissione d'inchiesta

A Fontenay-sous-Bois,
La Maison du Citoyen et de la Vie Associative, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:

  • Lunedì 31 gennaio dalle 9.00 alle 12.00
  • Mercoledì 9 febbraio dalle 14 alle 17
  • Sabato 19 febbraio dalle 9:30 alle 12:30
  • Lunedì 28 febbraio dalle 14 alle 17

A Montreuil
Centro amministrativo Altaïs, 1 place Aimé Césaire

  • Mercoledì 2 febbraio dalle 9.00 alle 12.00
  • Giovedì 17 febbraio dalle 14 alle 17

Maison de quartier, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:

  • Martedì 1 marzo dalle 14 alle 17

Neuilly-Plaisance
Municipio, 6 rue du Général de Gaulle:

  • Lunedì 31 gennaio dalle 9.00 alle 12.00
  • Lunedì 14 febbraio dalle 9.00 alle 12.00
  • Martedì 1 marzo dalle 14 alle 17

A Parigi 12
Municipio dell'ufficio del 12 ° arrondissement AG10 – al piano terra – vicino alla reception generale, 130 avenue Daumesnil:

  • Giovedì 17 febbraio dalle 14 alle 17
  • Lunedì 28 febbraio dalle 9.00 alle 12.00

A Vincennes
Edificio Cœur de Ville, Salle des Académiciens (RDC), 98 rue de Fontenay:

  • Mercoledì 9 febbraio dalle 14 alle 17
  • Martedì 1 marzo dalle 15 alle 18

 

Esprimi la tua opinione sul progetto

  • Online, sul registro elettronico: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
  • Per e-mail: [email protected]
  • Per posta, presso la sede dell'inchiesta:
    All'attenzione della Commissione d'inchiesta sull'estensione della metropolitana 1
    Prefettura di Val-de-Marne
    Direzione del coordinamento delle politiche pubbliche e del sostegno territoriale
    Ufficio Ambiente e Procedure di Pubblica Utilità
    21-29 avenue Charles de Gaulle
    94000 CRETEIL
  • Sui registri cartacei messi a disposizione:
