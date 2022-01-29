Inchiesta pubblica dal 31 gennaio al 2 marzo: informati ed esprimiti!

Data di pubblicazione: 29 gennaio 2022

Il progetto di estensione della linea 1 della metropolitana a Val de Fontenay entra in un'inchiesta pubblica, un passo importante per informarsi e dare la sua opinione sul progetto.

Come partecipare all'inchiesta pubblica?

Dal 31 gennaio al 2 marzo 2022, molte modalità di informazione ed espressione sono a vostra disposizione.

Visualizza il fascicolo dell'indagine

Online, su questo sito nella mediateca

Online, sul sito web dell'inchiesta pubblica

Presso la sede dell'inchiesta pubblica:

Prefettura di Val-de-Marne

Direzione del coordinamento delle politiche pubbliche e del sostegno territoriale

Ufficio Ambiente e Procedure di Pubblica Utilità

21-29 avenue Charles de Gaulle

94000 CRETEIL

Il file è un documento molto grande composto da molti pezzi, una guida di lettura è a vostra disposizione e spiega cosa troverete in ogni stanza.

Consulta il pacchetto informativo

Scopri una presentazione sintetica del progetto.

Partecipare a riunioni pubbliche

Il pass di vaccinazione sarà richiesto all'ingresso delle camere (ai sensi della legge 2022-46 del 22 gennaio 2022).

giovedì 10 febbraio 2022 alle 19:30,

per la tratta "Grands Pêchers – Centre de dépannage des trains"

Nella sala Jacques Brel, 164 boulevard Gallieni, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

per la tratta "Grands Pêchers – Centre de dépannage des trains" Nella sala Jacques Brel, 164 boulevard Gallieni, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS Martedì 15 febbraio 2022 alle 19:30, per il tratto "Château de Vincennes – Grands Pêchers"

Al ginnasio Léo Lagrange 68 rue Eugène Martin 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Incontra la commissione d'inchiesta

A Fontenay-sous-Bois,

La Maison du Citoyen et de la Vie Associative, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:

Lunedì 31 gennaio dalle 9.00 alle 12.00

Mercoledì 9 febbraio dalle 14 alle 17

Sabato 19 febbraio dalle 9:30 alle 12:30

Lunedì 28 febbraio dalle 14 alle 17

A Montreuil

Centro amministrativo Altaïs, 1 place Aimé Césaire

Mercoledì 2 febbraio dalle 9.00 alle 12.00

Giovedì 17 febbraio dalle 14 alle 17

Maison de quartier, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:

Martedì 1 marzo dalle 14 alle 17

Neuilly-Plaisance

Municipio, 6 rue du Général de Gaulle:

Lunedì 31 gennaio dalle 9.00 alle 12.00

Lunedì 14 febbraio dalle 9.00 alle 12.00

Martedì 1 marzo dalle 14 alle 17

A Parigi 12

Municipio dell'ufficio del 12 ° arrondissement AG10 – al piano terra – vicino alla reception generale, 130 avenue Daumesnil:

Giovedì 17 febbraio dalle 14 alle 17

Lunedì 28 febbraio dalle 9.00 alle 12.00

A Vincennes

Edificio Cœur de Ville, Salle des Académiciens (RDC), 98 rue de Fontenay:

Mercoledì 9 febbraio dalle 14 alle 17

Martedì 1 marzo dalle 15 alle 18

Esprimi la tua opinione sul progetto