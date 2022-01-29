Inchiesta pubblica dal 31 gennaio al 2 marzo: informati ed esprimiti!
29 gennaio 2022
Il progetto di estensione della linea 1 della metropolitana a Val de Fontenay entra in un'inchiesta pubblica, un passo importante per informarsi e dare la sua opinione sul progetto.
Come partecipare all'inchiesta pubblica?
Dal 31 gennaio al 2 marzo 2022, molte modalità di informazione ed espressione sono a vostra disposizione.
Visualizza il fascicolo dell'indagine
- Online, su questo sito nella mediateca
- Online, sul sito web dell'inchiesta pubblica
- Presso la sede dell'inchiesta pubblica:
Prefettura di Val-de-Marne
Direzione del coordinamento delle politiche pubbliche e del sostegno territoriale
Ufficio Ambiente e Procedure di Pubblica Utilità
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- Negli uffici (vedi sotto date, orari e luoghi)
Il file è un documento molto grande composto da molti pezzi, una guida di lettura è a vostra disposizione e spiega cosa troverete in ogni stanza.
Consulta il pacchetto informativo
Scopri una presentazione sintetica del progetto.
Partecipare a riunioni pubbliche
Il pass di vaccinazione sarà richiesto all'ingresso delle camere (ai sensi della legge 2022-46 del 22 gennaio 2022).
- giovedì 10 febbraio 2022 alle 19:30,
per la tratta "Grands Pêchers – Centre de dépannage des trains"
Nella sala Jacques Brel, 164 boulevard Gallieni, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- Martedì 15 febbraio 2022 alle 19:30, per il tratto "Château de Vincennes – Grands Pêchers"
Al ginnasio Léo Lagrange 68 rue Eugène Martin 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Incontra la commissione d'inchiesta
A Fontenay-sous-Bois,
La Maison du Citoyen et de la Vie Associative, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:
- Lunedì 31 gennaio dalle 9.00 alle 12.00
- Mercoledì 9 febbraio dalle 14 alle 17
- Sabato 19 febbraio dalle 9:30 alle 12:30
- Lunedì 28 febbraio dalle 14 alle 17
A Montreuil
Centro amministrativo Altaïs, 1 place Aimé Césaire
- Mercoledì 2 febbraio dalle 9.00 alle 12.00
- Giovedì 17 febbraio dalle 14 alle 17
Maison de quartier, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:
- Martedì 1 marzo dalle 14 alle 17
Neuilly-Plaisance
Municipio, 6 rue du Général de Gaulle:
- Lunedì 31 gennaio dalle 9.00 alle 12.00
- Lunedì 14 febbraio dalle 9.00 alle 12.00
- Martedì 1 marzo dalle 14 alle 17
A Parigi 12
Municipio dell'ufficio del 12 ° arrondissement AG10 – al piano terra – vicino alla reception generale, 130 avenue Daumesnil:
- Giovedì 17 febbraio dalle 14 alle 17
- Lunedì 28 febbraio dalle 9.00 alle 12.00
A Vincennes
Edificio Cœur de Ville, Salle des Académiciens (RDC), 98 rue de Fontenay:
- Mercoledì 9 febbraio dalle 14 alle 17
- Martedì 1 marzo dalle 15 alle 18
Esprimi la tua opinione sul progetto
- Online, sul registro elettronico: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
- Per e-mail: [email protected]
- Per posta, presso la sede dell'inchiesta:
All'attenzione della Commissione d'inchiesta sull'estensione della metropolitana 1
Prefettura di Val-de-Marne
Direzione del coordinamento delle politiche pubbliche e del sostegno territoriale
Ufficio Ambiente e Procedure di Pubblica Utilità
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- Sui registri cartacei messi a disposizione:
