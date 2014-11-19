Il 1° incontro pubblico si terrà a Vincennes il 24 novembre

Data di pubblicazione: 19 novembre 2014

Lunedì 24 novembre 2014 dalle ore 19:30, STIF e RATP presenteranno il progetto del prolungamento della Metro linea 1 fino a Val de Fontenay Le caratteristiche principali del progetto saranno esposte ai partecipanti e poi un momento di scambio permetterà a tutti di esprimersi e porre le proprie domande.

L'incontro pubblico è aperto a tutti, si terrà nella sala dell'Ecole de l'Est – 108-110 rue Diderot – 94300 Vincennes: mappa di accesso