Il 2° incontro pubblico si terrà a Montreuil il 2 dicembre 2014
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 25 novembre 2014
Lo STIF e la RATP vi incontreranno martedì 2 dicembre 2014 dalle 18:30 per il secondo incontro pubblico della consultazione sull'estensione della linea 1 della metropolitana a Val de Fontenay. Dopo una presentazione del progetto, un momento di scambio permetterà a tutti di esprimere la propria opinione e porre domande sul progetto.
L'incontro pubblico è aperto a tutti, si terrà presso il centro sportivo Arthur-Ashe – 156 rue de la Nouvelle France – 93100 Montreuil: mappa di accesso
Potrai anche seguire questo incontro pubblico in diretta sull'account Twitter del progetto @ProlongerL1