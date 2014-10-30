Metropolitanalinea 1

EstensioneChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

La consultazione è ora!

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Data di pubblicazione: 30 ottobre 2014

La consultazione sull'estensione della linea 1 della metropolitana si è svolta dal 10 novembre 2014 al 10 gennaio 2014, sotto l'egida di un garante, la signora Claude Brévan, nominata dal CNDP.

Lo STIF e la RATP, in collaborazione con i partner dello Stato e della Regione Île-de-France, desiderano condurre questa consultazione con i residenti, gli utenti dei trasporti pubblici, i funzionari eletti, le associazioni e gli attori economici del territorio per:

  • raccogliere le loro opinioni sui principi e gli obiettivi fondamentali del progetto;
  • rispondere alle loro domande;
  • Arricchire il progetto integrando le loro esigenze e aspettative per sviluppare soluzioni condivise.

Non esitate ad esprimere la vostra opinione sul progetto:

  • Invia una recensione online (link alla sezione Invia una recensione);
  • compilare e spedire gratuitamente la scheda T allegata all'opuscolo informativo;
  • deposita la tua opinione in una delle urne allestite nei municipi di Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois.