La consultazione è ora!

Data di pubblicazione: 30 ottobre 2014

La consultazione sull'estensione della linea 1 della metropolitana si è svolta dal 10 novembre 2014 al 10 gennaio 2014, sotto l'egida di un garante, la signora Claude Brévan, nominata dal CNDP.

Lo STIF e la RATP, in collaborazione con i partner dello Stato e della Regione Île-de-France, desiderano condurre questa consultazione con i residenti, gli utenti dei trasporti pubblici, i funzionari eletti, le associazioni e gli attori economici del territorio per:

raccogliere le loro opinioni sui principi e gli obiettivi fondamentali del progetto;

rispondere alle loro domande;

Arricchire il progetto integrando le loro esigenze e aspettative per sviluppare soluzioni condivise.

Non esitate ad esprimere la vostra opinione sul progetto: