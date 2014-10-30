La consultazione è ora!
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 30 ottobre 2014
La consultazione sull'estensione della linea 1 della metropolitana si è svolta dal 10 novembre 2014 al 10 gennaio 2014, sotto l'egida di un garante, la signora Claude Brévan, nominata dal CNDP.
Lo STIF e la RATP, in collaborazione con i partner dello Stato e della Regione Île-de-France, desiderano condurre questa consultazione con i residenti, gli utenti dei trasporti pubblici, i funzionari eletti, le associazioni e gli attori economici del territorio per:
- raccogliere le loro opinioni sui principi e gli obiettivi fondamentali del progetto;
- rispondere alle loro domande;
- Arricchire il progetto integrando le loro esigenze e aspettative per sviluppare soluzioni condivise.
Non esitate ad esprimere la vostra opinione sul progetto:
- Invia una recensione online (link alla sezione Invia una recensione);
- compilare e spedire gratuitamente la scheda T allegata all'opuscolo informativo;
- deposita la tua opinione in una delle urne allestite nei municipi di Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois.