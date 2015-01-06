La consultazione termina sabato, continua a dare la tua opinione
Data di pubblicazione: 6 gennaio 2015
Restano solo quattro giorni per darci la tua opinione prima di sabato 10 gennaio 2015, data della fine della consultazione.
Per esprimerti, puoi:
- presentare una notifica online;
- compilare la scheda T allegata all'opuscolo informativo e spedirla gratuitamente o
- depositare in una delle urne collocate nei municipi di Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois.
Quindi, STIF e RATP analizzeranno tutte le opinioni espresse per redigere il bilancio della consultazione.