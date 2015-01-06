Metropolitanalinea 1

La consultazione termina sabato, continua a dare la tua opinione

Data di pubblicazione: 6 gennaio 2015

Restano solo quattro giorni per darci la tua opinione prima di sabato 10 gennaio 2015, data della fine della consultazione.

Per esprimerti, puoi:

  • presentare una notifica online;
  • compilare la scheda T allegata all'opuscolo informativo e spedirla gratuitamente o
  • depositare in una delle urne collocate nei municipi di Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois.

Quindi, STIF e RATP analizzeranno tutte le opinioni espresse per redigere il bilancio della consultazione.