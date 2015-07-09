I risultati della consultazione sono online!

Data di pubblicazione: 9 luglio 2015

L'8 luglio 2015, il Consiglio STIF ha adottato i risultati della consultazione sull'estensione della linea 1 della metropolitana a Val de Fontenay e ha deciso di continuare il progetto tenendo conto dei ricchi e numerosi scambi durante la consultazione del 2014.

Il Consiglio STIF ha deciso di proseguire gli studi sulla base di:

due varianti della stazione di Rigollots (est e ovest), e proporre al termine degli studi di schema schematico, la variante selezionata;

una stazione capolinea in Val de Fontenay Est che garantisce una buona qualità di collegamento sul polo di Val de Fontenay con la RER E e A e il prolungamento del tram T1 e della futura linea metropolitana 15 Est;

un approfondimento del percorso 1 attraverso la stazione intermedia Grands Pêchers e il percorso alternativo che serve l'incrocio di Verdun e consente un capolinea a Val de Fontenay Est, quindi propone, come parte del piano di principio, la variante scelta.

Per avviare questa fase di studi del diagramma di principio e del fascicolo dell'inchiesta pubblica, è stato chiesto ai finanziatori di sviluppare un nuovo accordo di finanziamento.

La consultazione si è svolta sotto l'egida di un garante, Claude BREVAN, che ne ha assicurato il regolare svolgimento. Al termine di questa fase, ha elaborato una propria relazione sulla consultazione.

