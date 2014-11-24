Il kit informativo per sapere tutto sul progetto
Data di pubblicazione: 24 novembre 2014
Trova per il download il file informativo sul prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay. L'intero progetto è riassunto in questo documento: le caratteristiche principali del progetto, le posizioni previste delle stazioni, i vantaggi per i passeggeri, ecc.
Per ulteriori informazioni, consultare il Pacchetto Obiettivi e Caratteristiche Principali (DOCP)