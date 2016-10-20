STIF sceglie il percorso del prolungamento della linea 1

Data di pubblicazione: 20 ottobre 2016

Durante il comitato di sorveglianza del 19 ottobre 2016 che ha riunito i partner e i funzionari eletti interessati dall'estensione della linea 1 della metropolitana, lo STIF ha presentato le conclusioni degli studi sulle varianti di stazione intermedia condotti per un anno con la RATP e ha spiegato la scelta del percorso attraverso la stazione di Grands Pêchers.

Leggi il comunicato stampa.