STIF e RATP ringraziano tutti i partecipanti

Data di pubblicazione: 14 gennaio 2015

La consultazione sul prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay si è conclusa sabato 10 gennaio 2015. I responsabili del progetto ringraziano tutti i partecipanti per la ricchezza delle espressioni formulate.

Lo STIF e la RATP elaboreranno ora il bilancio della consultazione sulla base dei pareri trasmessi. Il garante della consultazione redige inoltre una relazione sullo stato di avanzamento della consultazione.

Il sito web ti permetterà di tenerti informato sui prossimi passi del progetto.