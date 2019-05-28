L'avvio di ulteriori studi sul progetto di estensione della linea 1 fino a Val de Fontenay
Nel luglio 2018, RATP ha consegnato a Île-de-France Mobilités gli studi tecnici a livello di schema che includono una stima aggiornata del costo del progetto.
Tra luglio e novembre 2018, Île-de-France Mobilités ha condotto un'analisi dei costi, portandola a convalidare varie ottimizzazioni che non modificano le caratteristiche principali del progetto.
A seguito di questa analisi dei costi, all'inizio del 2019 è iniziata una fase di studi aggiuntivi. Comprende in particolare uno studio di messa in comune delle future stazioni "Val de Fontenay" del prolungamento della linea 1 e della linea 15 del Grand Paris Express.
L'obiettivo di questi studi complementari, iniziati nel 2019, è quello di avere un costo consolidato del progetto prima di presentare il file al Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités per l'approvazione.
Fino ad allora, la casella delle domande del sito rimane aperta per rispondere a qualsiasi domanda aggiuntiva tu possa avere.