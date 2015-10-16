Gli studi continuano!

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2015

A seguito dell'approvazione dei risultati della consultazione nel luglio 2015, il Consiglio STIF dell'8 ottobre 2015 ha approvato un accordo di finanziamento per un importo di 5,5 milioni di euro per proseguire gli studi sull'estensione della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay. La regione Ile-de-France (70%) e lo Stato (30%) forniscono finanziamenti.

L'obiettivo di questo accordo è di coprire i finanziamenti necessari per effettuare gli studi del diagramma politico, il fascicolo dell'inchiesta pubblica e lo svolgimento dell'inchiesta pubblica.

Questa nuova fase del progetto comprende una prima fase di studio che si concentrerà sull'approfondimento del percorso 1 attraverso la stazione intermedia di Grands Pêchers e del percorso alternativo attraverso il settore di Verdun, al fine di verificarne la fattibilità tecnica e il loro impatto sulle condizioni di costruzione e funzionamento. Lo STIF fornirà inoltre l'evoluzione del traffico nell'orizzonte provvisorio della messa in servizio dell'estensione e valuterà l'interesse del percorso alternativo, con una prima valutazione socio-economica.

Questi studi supplementari necessari per consentire la scelta di un percorso tra il percorso 1 attraverso Grands Pêchers e il percorso alternativo che serve il settore di Verdun consentiranno di finalizzare un piano di principio al fine di sviluppare un fascicolo di inchiesta pubblica sulla base di un unico percorso.

Conformemente alla decisione del Consiglio STIF dell'8 luglio 2015, sarà mantenuto un sistema di informazione pubblica continua, in particolare sulla scelta del percorso che sarà mantenuto nel piano di principio.

Maggiori informazioni e notizie su questi prossimi studi tecnici.