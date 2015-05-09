I risultati del questionario

Data di pubblicazione: 9 maggio 2015

Al termine della consultazione sul prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay, i proprietari del progetto, STIF e RATP, hanno voluto raccogliere le opinioni dei partecipanti su come si è svolto questo momento di scambio e informazione. Un questionario è stato quindi messo online sul sito web del progetto dal 10 febbraio al 10 marzo 2015.

Questo questionario si è concentrato su 4 temi principali: i mezzi di informazione sul progetto e la consultazione, gli incontri pubblici, il ruolo del garante e i mezzi di espressione.

Siete stati più di 300 persone a risponderci, lo STIF e la RATP desiderano ringraziarvi sinceramente per la vostra partecipazione.

Scopri alcuni risultati del questionario e scarica il report completo.