Nuovo incontro pubblico giovedì 24 febbraio ore 18:30

Data di pubblicazione: 21 febbraio 2022

Nell'ambito dell'inchiesta pubblica in corso sul progetto di estensione della metropolitana 1 a Val de Fontenay, che termina il 2 marzo 2022, viene organizzato un ulteriore incontro pubblico su richiesta della Commissione d'inchiesta e in collaborazione con la Prefettura di Val-de-Marne.

Questo terzo incontro pubblico si terrà su:

Giovedì 24 febbraio ore 18:30
alla Salle des Fêtes di Neuilly-Plaisance
11 avenue du Maréchal Foch
Il pass vaccinale sarà richiesto all'ingresso della stanza

L'inchiesta pubblica continua fino al 2 marzo 2022

Per ulteriori informazioni, consultare il fascicolo dell'indagine

  • Online, su questo sito nella mediateca
  • Online, sul sito web dell'inchiesta pubblica
  • Presso la sede dell'inchiesta pubblica:
    Prefettura di Val-de-Marne
    Direzione del coordinamento delle politiche pubbliche e del sostegno territoriale
    Ufficio Ambiente e Procedure di Pubblica Utilità
    21-29 avenue Charles de Gaulle
    94000 CRETEIL
  • Negli uffici (vedi sotto date, orari e luoghi)

Il file è un documento molto grande composto da molti pezzi, una guida di lettura è a vostra disposizione e spiega cosa troverete in ogni stanza.

Consulta il file informativo: Scopri una presentazione sintetica del progetto.

Incontra la commissione d'inchiesta

A Fontenay-sous-Bois,
La Maison du Citoyen et de la Vie Associative, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:

  • Lunedì 28 febbraio dalle 14 alle 17

A Montreuil
Maison de quartier, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:

  • Martedì 1 marzo dalle 14 alle 17

Neuilly-Plaisance
Municipio, 6 rue du Général de Gaulle:

  • Martedì 1 marzo dalle 14 alle 17

A Parigi 12
Municipio dell'ufficio del 12 ° arrondissement AG10 – al piano terra – vicino alla reception generale, 130 avenue Daumesnil:

  • Lunedì 28 febbraio dalle 9.00 alle 12.00

A Vincennes
Edificio Cœur de Ville, Salle des Académiciens (RDC), 98 rue de Fontenay:

  • Martedì 1 marzo dalle 15 alle 18

Esprimi la tua opinione sul progetto

  • Online, sul registro elettronico: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
  • Per e-mail: [email protected]
  • Per posta, presso la sede dell'inchiesta:
    All'attenzione della Commissione d'inchiesta sull'estensione della metropolitana 1
    Prefettura di Val-de-Marne
    Direzione del coordinamento delle politiche pubbliche e del sostegno territoriale
    Ufficio Ambiente e Procedure di Pubblica Utilità
    21-29 avenue Charles de Gaulle
    94000 CRETEIL
  • Sui registri cartacei messi a disposizione:
