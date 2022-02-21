Nuovo incontro pubblico giovedì 24 febbraio ore 18:30
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 21 febbraio 2022
Nell'ambito dell'inchiesta pubblica in corso sul progetto di estensione della metropolitana 1 a Val de Fontenay, che termina il 2 marzo 2022, viene organizzato un ulteriore incontro pubblico su richiesta della Commissione d'inchiesta e in collaborazione con la Prefettura di Val-de-Marne.
Questo terzo incontro pubblico si terrà su:
Giovedì 24 febbraio ore 18:30
alla Salle des Fêtes di Neuilly-Plaisance
11 avenue du Maréchal Foch
Il pass vaccinale sarà richiesto all'ingresso della stanza
L'inchiesta pubblica continua fino al 2 marzo 2022
Per ulteriori informazioni, consultare il fascicolo dell'indagine
- Online, su questo sito nella mediateca
- Online, sul sito web dell'inchiesta pubblica
- Presso la sede dell'inchiesta pubblica:
Prefettura di Val-de-Marne
Direzione del coordinamento delle politiche pubbliche e del sostegno territoriale
Ufficio Ambiente e Procedure di Pubblica Utilità
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- Negli uffici (vedi sotto date, orari e luoghi)
Il file è un documento molto grande composto da molti pezzi, una guida di lettura è a vostra disposizione e spiega cosa troverete in ogni stanza.
Consulta il file informativo: Scopri una presentazione sintetica del progetto.
Incontra la commissione d'inchiesta
A Fontenay-sous-Bois,
La Maison du Citoyen et de la Vie Associative, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:
- Lunedì 28 febbraio dalle 14 alle 17
A Montreuil
Maison de quartier, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:
- Martedì 1 marzo dalle 14 alle 17
Neuilly-Plaisance
Municipio, 6 rue du Général de Gaulle:
- Martedì 1 marzo dalle 14 alle 17
A Parigi 12
Municipio dell'ufficio del 12 ° arrondissement AG10 – al piano terra – vicino alla reception generale, 130 avenue Daumesnil:
- Lunedì 28 febbraio dalle 9.00 alle 12.00
A Vincennes
Edificio Cœur de Ville, Salle des Académiciens (RDC), 98 rue de Fontenay:
- Martedì 1 marzo dalle 15 alle 18
Esprimi la tua opinione sul progetto
- Online, sul registro elettronico: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
- Per e-mail: [email protected]
- Per posta, presso la sede dell'inchiesta:
All'attenzione della Commissione d'inchiesta sull'estensione della metropolitana 1
Prefettura di Val-de-Marne
Direzione del coordinamento delle politiche pubbliche e del sostegno territoriale
Ufficio Ambiente e Procedure di Pubblica Utilità
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- Sui registri cartacei messi a disposizione:
UNDEFINEDUNDEFINEDUNDEFINEDUNDEFINEDUNDEFINED