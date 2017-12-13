Metropolitanalinea 1

EstensioneChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Partecipa alla consultazione sui nuovi accessi alla RER A in Val de Fontenay

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Data di pubblicazione: 13 dicembre 2017

  • creazione di un passaggio sotterraneo ad est, Allée des Sablons. Creerà un migliore attraversamento nord-sud a est del polo, in particolare all'uscita mattutina per la RER A da Parigi e preparerà il futuro collegamento con le linee 1 e 15 della metropolitana.

Per ulteriori informazioni, vedere:

  • L'opuscolo della consultazione
  • pannelli espositivi nella stazione di Val de Fontenay
  • La pagina web del progetto www.ratp.fr/concertations

Puoi esprimerti:

  • restituendo il tagliando T allegato al foglietto illustrativo (gratuito);
  • via e-mail a [email protected]